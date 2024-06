Infiorata del Corpus Domini nelle Marche la mappa | dove andare

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 1 giugno 2024) Ancona, 1 giugno 2024 - Festa del, le infiorate colorano le. In occasione della cerimonia religiosa che quest'anno si celebra il 2 giugno (60 giorni dopo la Pasqua, quindi il 30 maggio, ma in diverse chiese viene celebrato la prima domenica successiva), risplendono i tappeti di petali in diversi paesi della nostra regione. Uno spettacolo emozionante per chi ama i fiori, una distesa di colori che attira anche tanti turisti. Proprio in questo weekend si svolgono le Infiorate: scopriamoe quando. Sommario Ancona: esplosione di colori a Castiglioni di Arcevia e Cupramontana Pesaro: opere d’arte a Fermignano e Cagli Macerata: i quadri colorati, da Corridonia a Castelraimondo Ascoli: meraviglia a Montefiore Fermo: armonia dei colori a Servigliano Ancona: esplosione di colori a Castiglioni di Arcevia e Cupramontana Capolavori in petali anche nell'Anconetano.