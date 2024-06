Ginnastica artistica campionati Usa 2024 | Simone Biles brilla nella giornata inaugurale

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 1 giugno 2024)ha regalato spettacoloprimadeiUsa, appuntamento molto importante in vista delle Olimpiadi di Parigi. In quel di Fort Worth (Texas), la statunitense è partita con una splendida esibizione del suo volteggio caratteristico, totalizzando 15.800 punti nonostante qualche difficoltà nell’atterraggio. Molto bene anche la sua prova al corpo libero, dove ha sfoderato un doppio salto mortale con tripla torsione al primo passaggio di tumbling che le ha fruttato un punteggio di 15.800. Unain crescita, come testimoniato dai punteggi più alti rispetto a quelli del Core Hydration Classic di due settimane fa, che grazie al suo 60.450 è al comando. Alle sue spalle Skye Blakely, seconda con 57,050, seguita da Kayla DiCello terza con 56,850 punti.