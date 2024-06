Furiosa | le performance al box office potrebbero frenare Mad Max | The Wasteland

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di sabato 1 giugno 2024): leal boxMad Max: TheIl prequel di Mad Max: Fury Road di George Miller,: A Mad Max Saga (qui la recensione), non ha avuto un buon rendimento nelle sale da quando è uscito venerdì scorso e, a meno che non ci sia un drastico miglioramento negli incassi, questo potrebbe segnare il destino dei piani del leggendario regista per un seguito.ha incassato un deludente 35 milioni di dollari in patria per i quattro giorni del Memorial Day, e ha raccolto 40 milioni di dollari all’estero, per un totale globale di 75 milioni di dollari. Il filmuscirà in Grecia e in Giappone questa settimana, prima di uscire in Cina il 7 giugno. Vale la pena notare che Fury Road non è stato affatto un successo al botteghino, ma si ritiene che la popolarità del film e l’attenzione degli Academy Awards abbiano influito sulla decisione della Warner Bros.