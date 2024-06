Chi sono i ragazzi dispersi nel Natisone La speranza di trovarli vivi è appesa a un filo

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 1 giugno 2024) Udine, 1 giugno 2024 –Patrizia Cormos, 20 anni, Bianca Doros, 23 e un loro amico 25enne iche tengono l’Italia col fiato sospeso dopo che la piena del fiumeli ha travolti ieri in Friuli e da ieri risultanoa Premariacco. Le immagini dell’abbraccio dei tre giovani per cercare di resistere alla forza dell’acqua hanno fatto il giro di media e social network. I soccorritori ieri, allertati da uno dei tre giovani che è riuscito a dare l’allarme,riusciti a vederli e a gettar loro delle corde a cui potersi aggrappare. Ma nessuno dei tre è riuscito ad afferrare quella corda e così, nonostante abbiano provato con tutte le loro forze a restare attaccati tra loro,stati trascinati via dalla furia della corrente.