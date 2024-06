Benedict Cumberbatch e Gaby Hoffmann parlano dell’ntense scene di litigio nella serie Netflix Eric

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di sabato 1 giugno 2024)didelle intensediindi. In un’intervista esclusiva rilasciata a ComingSoon, è stato chiesto acome hanno affrontato lediche mostrano il matrimonio dei loro personaggi andare in pezzi indel 2024. “È stato incredibilmente facile iniziare a litigare confin da subito ride“, ha detto Hoffman. “No, in realtà molto di questo è presentebrillante scrittura di Abi Morgan e poi avere Lucy Forbes, la regista più capace di tutte, per aiutarci a guidarci attraverso di essa. Ma ne abbiamo parlato un po’ prima dell’inizio.