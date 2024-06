I look di maggio | cos’hanno indossato le star?

Leggi tutta la notizia su lookdavip.tgcom24

(Di venerdì 31 maggio 2024) Vezzose e originali, leamano stupire. Seguitissime sui social e sempre presenti agli eventi più mondani, incantano conall’ultimo grido. Red carpet o street-style, in vacanza o agli impegni di lavoro: per le vip ogni occasione è buona per mostrarsi. Le tendenze evolvono e loro, camaleontiche, cambiano mese dopo mese:le famose questoin total white Chiara FerragniIn Italia il caldo tarda ad arrivare, in questoanomalo tra vento e pioggia. Le vip però pensano già all’estate e i lorone sono la prova. Bianco protagonista nelle ultime quattro settimane: il più candido dei colori ha una virata di sensualità. Tornata single, Chiara Ferragni provoca i followers. L’influencer si scatta dei selfie bollenti dove indossa un completo crop top e boxer di Miu Miu.