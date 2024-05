Fonte : today di 30 mag 2024

Erano andati a fare una passeggiata in montagna, per passare una bella giornata tra padre e figlio. . . I due non sono tornati a casa e sono partite le ricerche che sono andate avanti per ben tre giorni, fino a quando è stata fatta la tremenda. Ma la gita si è purtroppo trasformata in tragedia.

Scomparsi mentre passeggiavano in montagna trovati i corpi di padre e figlio di 12 anni