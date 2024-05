LIVE Arnaldi-Muller 6-4 6-1 0-2 Roland Garros 2024 in DIRETTA | nuova sospensione per pioggia

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 30 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI SONEGO-ZHANG 12.14 Laperè arrivata nel momento di maggiore difficoltà per. Dopo aver dominato il secondo set, l’azzurro ha perso il servizio in apertura di terzo trovandosi poi a fronteggiare unapalla break. 12.13 Campo immediatamente coperto con i teloni. Vedremo se e quando ladarà una tregua. 12.12 MATCH SOSPESO! 40-A Spinge bene il francese, che si conquista una palla break importante. Dalle immagini non sembra stia piovendo sul campo 6, anche se è stato aperto qualche ombrello sugli spalti. 40-40 Si ferma a metà rete il rovescio dell’italiano. 40-30 Palla corta e lob per. PIOVE! Sono stati coperti alcuni campi secondari, mentre si continua a giocare sul campo 6.