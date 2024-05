Fonte : ilgiorno di 30 mag 2024

Le soste, quelle su cui gli scalatori si assicurano per progredire nella salita di vie lunghe, sono da “attrezzare” di volta in volta. I tre soccorritori della Guardia di finanza che ieri hanno perso la vita in Val di Mello, stavano scalando il Precipizio degli Asteroidi lungo la via “Amplesso complesso”, un itinerario su alte difficoltà che percorre un mare liscio di granito verticale.

Il Precipizio Pochi chiodi e un mare liscio e verticale