Conduttrice del telegiornale ingoia una mosca Il video diventa virale su X

(Di giovedì 30 maggio 2024) Vanessa Welch,del notiziario Boston 25 News, mentre parlava con i telespettatori è stata disturbata da unache, prima le è volata vicino l’occhio, per poi spostarsi ed entrarle direttamente in bocca. La giornalista, pur di non interrompersi, hato l’insetto. Ilche riprende Welch ètosu X, molti utenti hanato elogiando la professionalità della giornalista che, pur di continuare a parlare, ha deciso dire lache continuava ad infastidirla. Altri, scherzandoci su, hanno scritto: “Il bello della diretta”. Alcuni siti di notizie americani come TMZ o NY Post, hanno contattato Welch per un commento, ma per ora, non ha rilasciato alcuna dichiarazione. ?????? News anchor on Boston25 Vanessa Welch swallowed a fly that flew into her mouth, but continued to talk as if nothing had happened.