Ciao Alessio coro al funerale Il ricordo | Regalavi sorrisi a tutti

(Di giovedì 30 maggio 2024) Un "", pronunciato all’esterno della chiesa dai compagni di scuola del secondogenito e tanti palloncini bianchi volati in cielo hanno omaggiato per l’ultima voltaCalabassi, il centauro residente a Levane ma montevarchino di nascita morto sabato pomeriggio in uno scontro tra la sua moto e un’auto proprio nella frazione dove viveva, a pochissimi metri da casa. La Collegiata di Montevarchi era gremita, tante erano le persone presenti al, dai colleghi di lavoro, agli amici, così anche all’esterno della chiesa per ricordare il 52enne e stare simbolicamente più vicini alla moglie Barbara e ai due figli Jacopo e Mattia oltre ai genitori dello stessovicini a ridosso della bara, del proprio caro e affranti da un dolore che nemmeno il tempo riuscirà a sconfiggere.