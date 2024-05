Caso Cucchi tre carabinieri a giudizio per depistaggio

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 30 maggio 2024) Roma – Il gup di Roma ha rinviato atreaccusati di aver detto il falso durante il processo sui depistaggi legati alle indagini sul. Le accuse della Procura riguardano Maurizio Bertolino, all’epoca dei fatti maresciallo presso la stazione di Tor Sapienza, Fortunato Prospero, allora capitano e comandante della sezione infortunistica e polizia giudiziaria presso il nucleo Radio Mobile di Roma, e Giuseppe Perri, all’epoca dei fatti maresciallo e collega di Prospero. Secondo i pm, i treavrebbero commesso reati die falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici, a seconda delle loro posizioni e ruoli. Il processo è stato fissato per il prossimo 25 settembre. L'articolo, treperproviene da The Social Post.