Fonte : sport.quotidiano di 30 mag 2024

la conferma del primo dovrebbe arrivare oggi, mentre per il secondo c’è l’ufficialità. Il Sassuolo, per quanto riguarda la poltrona di diesse, ha optato per una soluzione interna, visto che lo stesso Palmieri per nove stagioni ha ricoperto il ruolo di responsabile del settore giovanile.

Allenatore e diesse Il Sassuolo riparte da Grosso e Palmieri