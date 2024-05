Spending review mazzata sui Comuni del sisma

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 29 maggio 2024) "Ladel governo penalizza iterremotati". Dall’entroterra si eleva il coro degli amministratori locali, che si dicono preoccupati per i tagli in vista. Il calcolo viene fatto prendendo in considerazione la spesa corrente del bilancio, dove per idel terremoto rientra anche la gestione emergenziale, ovvero Cas (contributo di autonoma sistemazione), quota sociale, stipendi personalee non solo. Nel mirino dei sindaci, che lanciano un appello al governo affinché ci ripensi ci sono la "informatica" e la legge di bilancio (in relazione ai fondi Pnrr ottenuti dalle amministrazioni locali). "La spesa corrente per Camerino – esordisce il sindaco Roberto Lucarelli – ammonta a 16 milioni con il. Senzasarebbe di sei milioni.