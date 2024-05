Fonte : servizitelevideo.rai di 29 mag 2024

. Un 47enne è stato trasportato in codice rosso all'ospedale di Careggi con l'elisoccorso. Bloccata un'ambulanza che trasportava un bambino al Meyer di Firenze. I Vigili del Fuoco sono riusciti a creare uno spazio per il passaggio. Spezzata dunque in due la rete autostradale,con lunghe code. Chiuso quel tratto di autostrada per la rimozione dei mezzi.

Maxitamponamento A1 | due morti km code