Il 98% dei nostri clienti è soddisfatto continuiamo a crescere | come va Iliad in Italia

Leggi tutta la notizia su europa.today

(Di mercoledì 29 maggio 2024) In sei anni è riuscita a infilare le sue sim in 11 milioni di telefoni, la curva dei nuovista salendo e lo stesso vale per le attività dell’azienda. È, operatore di telecomunicazioni arrivato innel 2018 che nella giornata di mercoledì 29 maggio ha festeggiato il suo sesto.