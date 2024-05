Giro del Delfinato 2024 | il percorso e le otto tappe ai raggi X Crono di 30 km e poi finale tutto in salita

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Dopo ild’Italia l’attenzione si sposta ora sul Tour de France. Una delle corse più importanti in vista della Grande Boucle sarà sicuramente ildel, una tappa fondamentale per la preparazione per chi lotterà per la conquista della maglia gialla.da Saint-Pourçain-sur-Sioule a Plateau des Glières. Andiamo a scoprirle tutte nel dettaglio. 2 GIUGNO, PRIMA TAPPA: SAINT-POURÇAIN-SUR-SIOULE – SAINT-POURÇAIN-SUR-SIOULE (174,8 KM) Saranno i velocisti a giocarsi la prima vittoria? Difficile dirlo, perchè sono presenti 3 GPM, ma sopratil circuitoè decisamente tortuoso e può nascondere delle insidie. Attenzione sopratallo strappo 1 km al 6/7% a dieci chilometri dall’arrivo. Da capire come si organizzeranno le squadre dei velocisti e chi di loro riuscirà a restare nelle posizioni di vertice.