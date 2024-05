Calciomercato Milan nuova idea di Moncada per la fascia destra | piace Marcus Pedersen

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Nel corso del prossimoildovrà rinforzare la: l’ultimadiporta aDopo una stagione al di sotto delle aspettative ildovrà potenziare molte zone del campo e tra queste c’è di certo la. Calabria e Florenzi non hanno convinto fino in fondo e per questosta sondando diversi nomi. Tra questi l’ultima, terzino destro classe 2000 che nel corso dell’ultima stagione ha giocato in prestito al Sassuolo. 28 presenze in Serie A (ma solo il 43% da titolare) e 2 assist: questo il bottino della sua prima annata in Serie A. Numeri positivi, che hanno mosso l’interesse del. I rossoneri potrebbero decidere di puntare su di lui come colpo low cost per la