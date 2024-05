Boxe | Gianluigi Malanga perde agli ottavi al Preolimpico di Bangkok e dice addio a Parigi 2024

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Anche per“Gigi”i sogni di Olimpiadi disi fermano qui. Il pugile azzurro, infatti, è eliminatodi finale deldidal kazako Bazarbay Uulu Mukhammedsabyr per verdetto non unanime dei giudici (4-1) nella categoria di peso fino a 63,5 kg. Con questa sconfitta, in particolare, vanno a terminare tutte le presenze maschili in quel della Thailandia e, per conseguenze, finiscono confermate le tre presenze già note tra gli uomini alla rassegna a cinque cerchi. L’Italia, in buona sostanza, avrà Salvatore Cavallaro nei pesi medi, Aziz Abbes Mouhiidine nei pesi massimi e Diego Lenzi nei pesi supermassimi., Usyk-Fury: ufficiale la rivincita per il Mondiale dei massimi! Definiti data e luogo In questo, inoltre, sono usciti di scena subito Michele Baldassi nei 57 kg, Federico Serra nei 51 kg e l’altro Salvatore Cavallaro nei 71 kg.