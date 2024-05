Borsa | l' Europa in calo dopo Wall Street salgono i tassi

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Le Borse europee proseguono in nettol'avvio di. L'attenzione degli investitori si concentra sulle banche centrali, con la Bce pronta a tagliare ie la Fed pronta a rinviare ogni decisione in autunno. Tra i dati macroeconomici che saranno presi in esame c'è quello dell'inflazione Usa, in arrivo nei prossimi giorni. In questo contesto i titoli di Stato del Vecchio continente si mostrano in tensione. L'indice stoxx 600 cede l'1% con Milano (-1,6%) maglia nera. InParigi (-1,5%), Francoforte e Madrid (-1,1%) e Londra (-0,6%). I principali listini sono appesantiti dal comparto tecnologico (-1,4%), con le prese di profittoil rally delle precedenti sedute ed i timori di una escalation delle tensioni geopolitiche.