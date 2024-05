Bertolaso | Tutela pazienti con Sla priorità per cui si stanziano fondi

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Roma, 29 mag. (Adnkronos Salute) – “Il problema dellae dell’assistenza per le persone affette da malattie rare”, come la sclerosi laterale amiotrofica (Sla), “è una verae le veresi affrontano stanziando quattrini,che da un lato migliorano l’attività di ricerca, ma dall’altro garantiscono un’assistenza socio-sanitaria, la più adeguata e idonea possibile alle persone che ne hanno diritto. Noi” come Regione “abbiamo i, ma non possiamo intervenire se questi non ci vengono in qualche modo autorizzati a livello centrale e questo è il problema fondamentale che deve essere superato”. Lo ha detto Guido, assessore Welfare Regione Lombardia, intervenendo al Talk trasmesso da Adnkronos.com nel corso del quale sono stati presentati i risultati dello studio ‘What Als Wants’, registro che raccoglie i dati sul vissuto dicon Sla, realizzato dall’Istituto Mario Negri in collaborazione con l’Associazione italiana sclerosi laterale amiotrofica (Aisla).