Fonte : fanpage di 29 mag 2024

In realtà non ci sono elementi per far pensare a un loro aumento di aggressività ma è molto più verosimile che si avvicinino alle barche per giocare. . n realtà non ci sono elementi per far pensare a un loro aumento di aggressività ma è molto più verosimile che si avvicinino alle barche per giocare.Continua.

Abbiamo capito perché le orche attaccano sempre più spesso le barche | il motivo è molto semplice