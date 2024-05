Nuova fuga di notizie mostra lo schermo esterno del Samsung Galaxy Z Fold6 con bordi simmetrici

(Di martedì 28 maggio 2024) Il secondo evento Unpacked dell’anno, durante il qualelancerà ilZ Flip6 e il, è previsto per luglio a Parigi, in vista delle Olimpiadi. Si specula che il gigante coreano lancerà anche la serieWatch7, con voci che … ? .

Il Samsung Galaxy F55 si preannuncia come uno degli smartphone di fascia media e una nuova indiscrezione nè ha svelato il possibile prezzo Nonostante gli smartphone più chiacchierati di Samsung sono quelli top di gamma come quelli della serie Galaxy S, la realtà dei fatti è che le maggiori ... tuttotek

Aggiornamenti One UI 6.1 per Galaxy A33, A52, A53 ed S20 - Aggiornamenti One UI 6.1 per galaxy A33, A52, A53 ed S20 - Tempo di lettura: 3 minuti. Gli aggiornamenti One UI 6.1 di samsung portano nuove funzionalità e miglioramenti ai dispositivi galaxy A33, A52, S20 e A53, includendo patch di sicurezza e opzioni di ... matricedigitale

Il Galaxy Watch 6 offre una permuta di $ 100 per qualsiasi smartwatch - Il galaxy Watch 6 offre una permuta di $ 100 per qualsiasi smartwatch - Se hai un vecchio smartwatch che non è più utile, samsung distribuirà almeno $ 100 se lo scambi con un galaxy Watch 6. disponibile Attraverso ... gossipitaliano

Samsung Galaxy S25 Ultra: rivoluzione fotografica in arrivo - samsung galaxy S25 Ultra: rivoluzione fotografica in arrivo - Le specifiche delle fotocamere del samsung galaxy S25 Ultra sono state recentemente trapelate, svelando alcune delle innovazioni che samsung introdurrà nel suo prossimo smartphone di punta. Nonostante ... news.fidelityhouse.eu