Cassano a sorpresa | Pioli STRATOSFERICO e viene massacrato Fossi nell’Inter CAMBIEREI Inzaghi…

(Di martedì 28 maggio 2024) Le parole di Antonio, ex calciatore, sulla stagione di Inzaghi econ Inter e Milan. I dettagli Antonioha parlato di Inter e Milan in occasione della Fiera del Calcio. INZAGHI DISASTROSO ALL’INIZIO – «60 milioni di persone si basano sul risultato e sull’istantaneo: se io vado a vedere il percorso di Inzaghi, è partito i .

Antonio Cassano boccia Simone Inzaghi . La vittoria dello Scudetto della seconda stella ad opera dell’Inter non basta all’ex calciatore per cambiare idea sul valore del tecnico piace ntino. Nel corso dell’episodio de La Fiera del Calcio, Cassano ha spiegato il suo pensiero: “Ci sono sessanta milioni ... sportface

Antonio Cassano , ex attaccante di Milan e Inter, è intervenuto a La Fiera del Calcio dando come suo solito un giudizio tranciante sullo stato... calciomercato

News Milan, Cassano sorprende su Pioli: sui social è polemica - News Milan, cassano sorprende su pioli: sui social è polemica - News Milan, Antonio cassano ha commentato il rendimento di Stefano pioli in questa stagione. Sui social è scattata la polemica. Conclusa la stagione, la dirigenza rossonera può iniziare a mettersi al ... spaziomilan

Cassano: “Inzaghi ha fatto vincere lo Scudetto ad un Milan da quarto posto, Pioli ha fatto cose stratosferiche” - cassano: “Inzaghi ha fatto vincere lo Scudetto ad un Milan da quarto posto, pioli ha fatto cose stratosferiche” - L’ex fantasista Antonio cassano ha tirato bordate all’allenatore nerazzurro. Non è mai banale Antonio cassano e anche questa volta lo conferma: ecco le sue parole su Simone Inzaghi a La Fiera del Calc ... msn

Cassano durissimo: 'Inzaghi non ha vinto uno scudetto, ne ha persi due. Fortunato in Champions, due anni di disastri' - cassano durissimo: 'Inzaghi non ha vinto uno scudetto, ne ha persi due. Fortunato in Champions, due anni di disastri' - Antonio cassano attacca. Intervenuto a La Fiera del Calcio è entrato a gamba tesa soprattutto su Simone Inzaghi: "60 milioni di persone si basano sul. ilbianconero