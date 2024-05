Buchmesse 2024 Saviano escluso dal programma italiano ma poi invitato da editori tedeschi

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di martedì 28 maggio 2024) Robertograndedalla rosa degli autori che rappresenteranno l‘Italia alladi Francoforte. La Fiera del Libro nella città tedesca è prevista per il prossimo ottobre e oggi è stato annunciato l’elenco dei partecipanti nel. A presiedere la conferenza stampa è stato Mauro Mazza, commissario straordinario del governo per il coordinamento delle attività connesse alla partecipazione dell'Italia quale Paese d'onore all’evento. L’assenza di un autore in particolare ha attirato però l’attenzione di un giornalista tedesco presente alla conferenza che ha subito chiesto se la mancanza del nome di Robertosia dovuta alle sue posizioni critiche sul governo. "- ha risposto Mazza - non c'è perché non è stato