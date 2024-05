Il futuro dell’Ippodromo Al via un’analisi per i nuovi utilizzi di via dell’Arcoveggio

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 26 maggio 2024) Sessantamila euro a Nomisma perdi "pre-fattibilita tecnico-economica per nuove destinazioni funzionali" dentro all’Ippodromo, da consegnare entro 60 giorni al Comune. Stesura delle linee di indirizzo emerse dal percorso di programmazione condivisa per la gestione dell’area, che ha visto tre incontri e la partecipazione di 121 cittadini. Primi step sul, area da oltre 15 ettari tra le vie Corticella, Arcoveggio e Bassanelli. A giugno 2025, infatti, scade la gestione affidata, dal 1991, a Hippogroup Cesenate. Con un affitto, fissato nel 2022, a 124.400 euro per l’Ippodromo e a 127.958 euro per la sala giochi. Partendo dall’operazione Nomisma, con una determina dirigenziale del Patrimonio del 23 maggio, il Comune bussa alla società di studi economici per "indagare le possibili opportunità di riconversione degli spazi in un prossimo– si legge nella determina –, verificando i fabbisogni emergenti e delineando uno scenario di riqualificazione e sviluppo alternativo con le relative condizioni imprescindibili di sostenibilità e fattibilità tecnico-economica".