Di Gennaro - occasione in Verona-Inter! Poi quale futuro? Il punto sul contratto

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 26 maggio 2024) L’, fresca vincitrice del campionato di Serie A, si prepara a chiudere la stagione affrontando ilnell’ultima giornata. Tra le tante storie che animano questa sfida, spicca quella di Raffaele Di, portiere cresciuto nel settore giovanile nerazzurro e tornato in questa stagione nel ruolo di terzo portiere. Fin qui non ha ancora giocato, ma proprio inavrà l’di fare il suo esordio. Poiper lui? PRIMA– Con l’già matematicamente campione, l’allenatore Simone Inzaghi potrebbe concedere spazio a Didurante la gara contro il. Anche se non partirà titolare, le circostanze della partita potrebbero offrirgli l’opportunità di debuttare in una gara ufficiale. Un esordio che sarebbe la ciliegina sulla torta per una stagione trionfale dell’e un riconoscimento per il lavoro svolto negli allenamento e all’no dello spogliatoio.