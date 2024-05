Basket | Virtus Bologna a +22 - rimontata e poi salvata da Cordinier per il 2-0 nella semifinale Venezia cade ancora

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 26 maggio 2024) Si discuterà all’infinito sui due fischi finali, quelli che decidono il match e che premiano entrambi Isaia. Com’è come non è, laSegafredobatte l’Umana Reyeranche in gara-2 per 79-78 e si porta sul 2-0 inscudetto. Con la serie che si sposta al Taliercio, il passivo diventa pesante da rimontare per la squadra di Neven Spahija, apparso molto arrabbiato alla fine. Top scorer tutti con 14 punti: da una parte Marco Belinelli, dall’altra Jordan Parks e Aaron Simms. E dire che all’inizio per lapare tutto (fin troppo) facile, con Shengelia, Pajola e Dunston che fanno letteralmente tutto ciò che vogliono da qualunque parte si girino. Il punteggio raggiunge molto in fretta il 14-4, ma il punto è chenon si ferma lì.