Atletico | Raúl García dice addio al calcio

(Di domenica 26 maggio 2024) 2024-05-25 21:32:03 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al dunque:ha dettoala Vallecas. Il navarrese è entrato in campo all’inizio del secondo tempo per sostituire Villalibre e ha avuto l’opportunità di giocare i suoi ultimi minuti in Prima Divisione. Il Navarrese Appende gli scarpini al chiodo a 37 anni e con 609 partite nella Liga e più di 800 da professionista in tutte le competizioni. Quello di Zizur Se ne va come il terzo giocatore con il maggior numero di partite nella storia del torneo, dietro alla prima posizione condivisa da Zubizarreta e Joaquín con 622 partite ciascuno. Il portiere ha giocato con l’Athletic, il Barcellona e il Valencia, mentre l’esterno ha giocato con il Betis, il Valencia e il Málaga. Rulo ha diviso la sua carriera tra Osasuna, Atlético e Athletic. Ha appeso gli stivali al chiodo con un aneddoto Ebbene, ha indossato una maglia che non aveva mai usato prima da quando l’Athletic ha deciso di debuttare con quella che sarà la seconda divisa per la prossima stagione a Vallecas.