Appartamento andato a fuoco per una sigaretta lasciata accesa

(Di domenica 26 maggio 2024) L’ipotesi, suffragata dagli esiti dei primi rilievi, di una: divampano le fiamme in un, e in pochi minuti si scatena l’inferno. Notte die paura per i condomini di un palazzo in via Marconi 4 a Cassina de’ Pecchi, piena zona centrale, a pochi passi dal municipio. L’incendio, divampato poco prima della mezzanotte di venerdì, si è scatenato al pianterreno. Mentre le fiamme minacciavano di dilagare, il fumo, in breve tempo, ha invaso scale e androni. Paura per i residenti, diverse decine, quasi tutti immediatamente riversatisi in strada. Sul posto numerose squadre dei vigili del, soccorritori e carabinieri. Nessuno, fortunatamente, è rimasto ferito o intossicato. Ancora in corso il bilancio dei danni. Quasi tutti i residenti hanno potuto far rientro nei loro alloggi alla fine delle operazioni di messa in sicurezza. Paura e rabbia da parte di tanti condomini, "abbiamo rischiato la vita".

