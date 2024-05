(Di sabato 25 maggio 2024) Un miliardo di euro sul piatto per rinnovare il parconazionale (che ha una anzianità media di 12 anni) e ridurre l'inquinamento. Via libera, dal 3 giugno prossimo, alla nuova.

Roma, 24 maggio 2024 – Il decreto autovelox 2024 “sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 28 maggio”, ha annunciato il ministro Matteo Salvini. Un testo Atteso da 14 anni e rimandato, di governo in governo. Non risolverà però il nodo omologazione sollevato anche di recente da una sentenza della cassazione. quotidiano

Incentivi auto 2024, come ottenerli Quali sono i modelli più convenienti da rottamare E con quali vincoli Ecco la guida per ottenere lo sconto - Incentivi auto 2024, come ottenerli quali sono i modelli più convenienti da rottamare E con quali vincoli Ecco la guida per ottenere lo sconto - Un miliardo di euro sul piatto per rinnovare il parco auto nazionale (che ha una anzianità media di 12 anni) e ridurre l'inquinamento. Via libera, dal 3 giugno prossimo, alla ... ilmessaggero

Quale è il limite del sostegno statale - Quale è il limite del sostegno statale - Un miliardo di euro sul piatto per rinnovare il parco auto nazionale (che ha una anzianità media di 12 anni) e ridurre l'inquinamento. Via libera, dal 3 giugno prossimo, alla ... ilmessaggero

Sono in vigore i nuovi incentivi auto 2024: ecco tutte le cifre - Sono in vigore i nuovi incentivi auto 2024: ecco tutte le cifre - Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale gli Ecobonus entrano formalmente in vigore. La piattaforma on line per le prenotazioni sarà attiva dalle ore 10 del 3 giugno 2024. Fra le novità, gli ince ... alvolante