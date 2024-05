FBI e FBI | International stasera su Rai 2 - trama e cast degli episodi del 25 maggio

(Di sabato 25 maggio 2024)su Rai 2 tornano FBI e FBI:, ecco le trame e i protagonistidel 2525, a partire dalle 21:20, su Rai 2 vanno in onda nuovidella sesta stagione di FBI e della terza stagione di FBI:. Le serie fanno parte del franchise FBI, che comprende anche FBI: Most Wanted, tutti trasmessi dalla CBS. Ecco le trame ed i principali protagonisti delle puntate di questa sera. FBI: Sinossi edell'o "Dietro il velo" In un ristorante chic durante una raccolta fondi per la deputata di destra Carol Jones, una bomba improvvisamente esplode, seminando il caos e la distruzione tra gli ospiti. La squadra dell'FBI inizia le indagini con l'ipotesi ….

Dopo il successo dell’esordio, stasera in tv su Canale 5 torna con la seconda puntata, in onda alle 21.20, Viola come il mare 2. La serie tv che ha conquistato il pubblico della prima serata. E dello streaming. Perché ai quasi tre milioni che hanno seguito la prima puntata, va aggiunto il milione che l’ha recuperata su Infinity, la piattaforma streaming di Mediaset. amica

Nuovo appuntamento con il franchise FBI: anche stasera andranno in onda due nuove puntate in prima visione TV Anche questa sera 11 maggio su Rai 2 tornano i team di FBI e FBI: International due nuovi episodi, in prima Tv del franchise ideato da Dick Wolf. movieplayer

Il mistero si infittisce. La terza puntata di Viola come il mare 2, in onda stasera alle 21.30 circa su Canale 5, porta i protagonisti Viola e Francesco a scoprire la verità sui rispettivi padri. Il colpo di scena, però, non tarda ad arrivare. iodonna

Terra Amara INCREDIBILE puntata stasera: Fuga rocambolesca, Abdulkadir, Vahap e Betul scappano in Siria - Terra Amara INCREDIBILE puntata stasera: Fuga rocambolesca, Abdulkadir, Vahap e Betul scappano in Siria - Grazie alle anticipazioni della soap opera turca trasmessa su Canale 5, Terra Amara, scopriamo cosa accadrà nelle puntate in onda il 24 maggio 2024, alle 21:20. Dopo i funerali di Hakan, celebrati a S ... informazione

Terra Amara anticipazioni stasera 24 maggio, Zuleyha eroina di Cukurova, Fikret si dichiara a Zeynep - Terra Amara anticipazioni stasera 24 maggio, Zuleyha eroina di Cukurova, Fikret si dichiara a Zeynep - Ecco le anticipazioni degli episodi della soap turca in onda venerdì 24 maggio alle 21:30 circa su Canale 5. Nuovo appuntamento in prima serata con Terra Amara e con le anticipazioni della puntata in ... movieplayer

Terra amara, stasera in tv una nuova puntata: le anticipazioni del 24 maggio - Terra amara, stasera in tv una nuova puntata: le anticipazioni del 24 maggio - Penultimo appuntamento televisivo con “Terra amara”, la soap opera di produzione turca in onda su Canale 5 oggi, 24 maggio 2024, a partire dalle 21.30. In attesa del gran finale, atteso per il 31 ... today