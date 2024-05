Va in pensione | dona un ulivo alla Vaiana

(Di venerdì 24 maggio 2024) Per festeggiare laha deciso di piantare un, "anche come messaggio pacificatore per la mia contrada". L’originale trovata è di Emanuele Tommasi, ex assessore e attuale consigliere comunale, che dal 1° maggio ha ufficialmente terminato l’attività di falegname navale dopo oltre 40 anni di lavoro. E ha deciso di segnare questo traguardo mettendo a dimora una pianta nel suo quartiere della. Domani alle 11 infatti doneràcomunità fortemarmina un esemplare di olivo quercino "che ha dato origine già dai tempi dell’antica Roma al prestigio delle nostre zone" sottolinea. "Dopo un sopralluogo fatto con il capo giardiniere del Comune – spiega Tommasi – e il responsabile dell’ufficio tenico che si occupa della gestione del verde pubblico, abbiamo individuato dove fare la piantumazione: nel terreno intitolato ai Fondatori della contrada il Ponte, vicinomaiolica che ricorda queste persone checomunità hanno dato tantissimo in una tradizione che vive anche adesso ed è legata al Palio dei Micci.

