Trump torna nel Bronx

Articolo pubblicato venerdì 24 Maggio 2024, 11:04 Donald Trump ha affermato che, se fosse stato lui il presidente, non ci sarebbero state né la guerra in Ucraina né quella in Israele del 7 ottobre. Trump ha colto l’occasione per criticare l’attuale presidente Biden, definendolo “incompetente” e “il peggior presidente della nostra storia“.

