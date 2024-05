TNA | I fratelli Nemeth pronti a conquistare i titoli di coppia ad Against All Odds

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di venerdì 24 maggio 2024) Ryane BROKEN Matt Hardy sono stati attaccati subito dopo il loro match di iMPACT dal System. Nel momento in cui la stable capitanata di Moose era in completo dominio sui due, ha fatto il suo ritorno Nic. Nic era assente dall’episodio di iMPACT post Rebellion proprio per un infortunio patito per mano del System. Il suo arrivo ha riportato il fratello Ryan e Matt ad avere la meglio sul gruppo rivale, facendo così piazza pulita del quadrato. Subito dopo la compagnia ha reso ufficiale perAllun match titolato. Eddie Edwards e Brian Myers difenderanno idiTNA contro i. BREAKING: @NicTand @ryrynemnem will challenge @TheEddieEdwards and @Myers Wrestling for the TNA World Tag Team Championships at #Allon June 14! Don’t miss the action, streaming LIVE on TNA+ from Cicero Stadium in Chicago.Get tickets NOW:… pic.