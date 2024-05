LIVE Giro d’Italia 2024 - tappa di oggi in DIRETTA | pendenze importanti sul Passo Duro - arrivo in salita a Sappada

(Di venerdì 24 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amiche ed amici di OA Sport e benvenute/i alladella diciannovesimadel. Dopo la volata di ierisi torna a salire con una frazione di media montagna, con, che anticipa la grande battaglia finale sul Monte Grappa. Giornata non scontata, ma che potrebbe anche rivelarsi ideale per una fuga da lontano. Si parte da Mortegliano per arrivare adopo 157 km. Primi settanta chilometri piatti, poi una trentina in falsopiano tendente all’insù fino ad arrivare alle pendici del letteralmente tremendon. Sono appena 4 chilometri e 400 metri, ma che non lasciano mai un attimo di respiro; pendenza media del 9.7%, con un picco del 18% sulle prime rampe. Superata questa prima esigente difficoltà discesa everso il GPM di terza categoria di Sella Valcalda. Dallo scollinamento mancheranno 52 km al traguardo, si affronterà una nuova breve discesa prima di tornare a salire.

16.29 Carovana che passa attraverso la cittadina di Dolo, tra poco si lascerà la provincia di Venezia girando verso destra per entrare in Pianura Padana e dirigersi verso Padova.

16.54 Sei chilometri all'arrivo, che rischio per i due INEOS con una delle macchine di corsa proprio prima di riaccodarsi al gruppo.

17.21 La nostra DIRETTA LIVE si chiude qui! Grazie mille per averci seguito, agli amici di OA Sport un saluto e un buon proseguimento di serata!

