Gubbio - la conta dei voti Impazzano i sondaggi e si fa strada il ballottaggio

(Di venerdì 24 maggio 2024) Mentre si avvicinano sempre di più le elezioni amministrative del prossimo 8 e 9 giugno, si fa sempre più caldo il clima politico a. La campagna elettorale è ormai entrata nel vivo e, tra i tanti appuntamenti che scandiscono il fine settimana eugubino, la bagarre si fa sempre più accesa. Sono sei i candidati che si contendono il posto di primo cittadino, sostenuti da 19 liste in totale, tra partiti “classici” e liste civiche di vario genere. Alessia Tasso puòre su Liberi e Democratici, Partito Democratico, Movimento Cinque Stelle, Partito Socialista Italiano e Socialisti Eugubini, Vittorio Fiorucci (foto) suCivica, Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia e Club Millenials, Francesco Della Porta ha dalla sua Per i Beni Comuni e Partito Comunista Italiano; Rocco Girlanda scende invece in campo con Rinascimento Eugubino,Democratica,Viva e Lista Baldinelli – Alternativa per, Leonardo Nafissi conCittà Futura,Partecipa e Sinistra Possibile, mentre Gabriele Tognoloni fa affidamento sull’unica lista Cantiere Sociale – Sinistra Eugubina.