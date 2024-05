BYD Seal U DM-i, l'auto ibrida che risponde ai dubbi dell'elettrico - BYD seal U DM-i, l'auto ibrida che risponde ai dubbi dell'elettrico - Ha un motore a batterie, che svolge il ruolo principale, mentre quello termico si attiva solo all'occorrenza. Più affidabilità, tanto spazio, buoni consumi e tanto altro ... wired

BYD Seal U DM-i: il SUV ibrido plug-in con tecnologia intelligente - BYD seal U DM-i: il SUV ibrido plug-in con tecnologia intelligente - BYD presenta sul mercato italiano la nuova seal U DM-i, un SUV ibrido plug-in con tecnologia Dual Mode.Abbina i vantaggi della guida elettrica alla praticità di un motore a benzina, aspirato o turbo, ... msn

Prova in anteprima BYD Seal U DM-i: il SUV plug-in sfida i colossi europei - Prova in anteprima BYD seal U DM-i: il SUV plug-in sfida i colossi europei - Una strategia forte, fortissima, che punta a conquistare anche i clienti che non si sentono ancora pronti per l’elettrico, con un modello che è concreto nel design, nella tecnologia e anche nella ... autoappassionati