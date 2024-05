Bari e Molfetta | oggi teatro ed arti circensi Maggio all' infanzia

Roma, 9 aprile 2024 – Viaggio ai confini di sé in parole e voce. Un seminario divulgativo e ben 4 seminari esperienziali per un viaggio dentro di sé attraverso l’Arte terapia tra teatro e scrittura È la novità della parte finale di questa stagione teatrale a Roma: un grande evento gratuito per far conoscere il mondo dell’arte-terapia a teatro Un ciclo di seminari esperienziali di Arte terapia tra teatro e scrittura, per utilizzare i linguaggi artistici in una forma non solo di intrattenimento, ma anche “terapeutici” ed educativi.

