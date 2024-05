Baldassarri - il maestro falegname

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 24 maggio 2024) Restauratore e. Angeloè ancora uno dei pochi artigiani che si dedica al restauro, alla lucidatura, al consolidamento e alla conservazione mobili, oltre che alla costruzione in stile. La sua attività è a Bagnacavallo, in via Caduti del Lavoro, in una struttura da 250 metri quadrati, dotata di un soppalco da altri 100 metri quadrati. Quella di Angeloè una azienda del settore artigianato artistico - restauro mobili che, purtroppo, un anno fa è stata pesantemente colpita dal doppio evento alluvionale: "Sono un restauratore di legno antico e ho unaria. Facciamo anche lavori un po’ particolari come soffitti in legno, soffitti a cassettoni. Per quanto riguarda laria, produciamo porte nuove in stile antico, ma anche tavoli, armadi, mobili in genere". Angeloha cominciato con un corso: "Proprio così, trent’anni fa feci un corso di restauro nel Bolognese.