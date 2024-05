(Di venerdì 24 maggio 2024) Ospiti della nuova puntata di, che andrà in onda domenica 26 maggio 2024 su Canale 5,smentiscono il flirt elasulspeciale nato ad23.

Tra Holden e Maria De Filippi è nato un bellissimo rapporto ad Amici 23 e lui è riuscito addirittura a sottrarre un oggetto appartenente alla famosa conduttrice. Joseph Carta (questo il suo nome di battesimo) riceve anche l’elogio inaspettato di Maria che non sfugge ai fan, soprattutto durante la finale di Amici. anticipazionitv

I fan di Amici 23 sono sempre più convinti che tra Sarha e Holden ci sia qualcosa e la loro ultima teoria è che la vincitrice del talent abbia duettato in un brano dell'EP del cantante!. comingsoon

Amici 23, Holden e Sarah svelano la verità sul loro rapporto a Verissimo: le ultime indiscrezioni - amici 23, holden e Sarah svelano la verità sul loro rapporto a Verissimo: le ultime indiscrezioni - Ospiti della nuova puntata di Verissimo, che andrà in onda domenica 26 maggio 2024 su Canale 5, holden e Sarah smentiscono il flirt e svelano la verità sul loro rapporto speciale nato ad amici 23. comingsoon

Verissimo ospiti 25-26 maggio: ultime puntate per Silvia Toffanin, chi ci sarà - Verissimo ospiti 25-26 maggio: ultime puntate per Silvia Toffanin, chi ci sarà - L'ultimo weekend di Silvia Toffanin tra una puntata speciale e una carrellata di vip La stagione televisiva sta ormai per chiudere il sipario e anche il ... lanostratv

Amici, Sarah canta con Holden. La super reazione di Laura Pausini - amici, Sarah canta con holden. La super reazione di Laura Pausini - La vincitrice del talent di Maria De Filippi, oggi, ha debuttato come "collaboratrice" del collega. Tra loro ci sarebbe tenerezza. E una parente di lui approva. libero