A passeggio coi candidati in centro | Aiutateci ad alzare la qualità

(Di venerdì 24 maggio 2024) Propositivi, desiderosi di migliorare per ritornare ai fasti di una volta. Ma al passo con i tempi. Non si è respirata soltanto aria di nostalgia ieri, nella passeggiata ‘Ci vediamo in’, convocata dal gruppo di commercianti che si sono ribattezzati Migliorare (che dieci giorni fa hanno dato vita a un flash-mob di protesta instorico), a cui hanno risposto e aderito i settesindaco – prima volta assoluta – per attraversare insieme luci e ombre dell’esagono. Marco Massari, lista disinistra, Giovanni Tarquini,destra, Fabrizio Aguzzoli, Coalizione civica, Paola Soragni, Movimento per Reggio, Erno Ferri di Reagire in sostituzione di Gianni Tasselli, Giuliana Reggio per Alleanza Civica e Vladimir Sabillon di Pane Pace e Lavoro insieme, prima della grande sfida alle urne dell’8-9 giugno, nella veste di turisti speciali della propria città (quasi nessuno abita in), guidati da Andrea Bottazzi e Marco Merola, portavoci di un movimento formato da esercenti, botteghe artigiane, attività e residenti.

