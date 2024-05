WTA Rabat - Lucia Bronzetti butta via la semifinale | Peyton Stearns vince riemergendo da 0-5 nel terzo set

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 23 maggio 2024) Una partita che sembrava vinta e invece è stata persa.non conferma il successo dello scorso anno a, perdendo ai quarti di finale contro la statunitense. Il punteggio finale è di 6-4 4-6 7-5, con la numero 81 al mondo che è riuscita a recuperare da sotto 5-0 nele decisivo set. Il servizio non è un fattore nel primo set.inizia bene strappando immediatamente il servizio all’avversaria, ma viene immediatamente raggiunta dalla giovane statunitense. L’azzurra annulla due palle break nel quarto gioco, ma poi inizia il festival della battuta persa. Cinque in fila, con la quartasi prende il punto del 5-4 annullando due palle set, ma prosegue nella sua pessima resa da 2/11 con la seconda: altro break e finisce sotto di un set. E il secondo set non sembra mettersi per il meglio, quando si ritrova immediatamente sotto 2-0, maha l’energia giusta per rimettere in piedi la questione con il controbreak che arriva subito.