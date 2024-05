Rbr - il progetto academy Al via il corso per dirigenti sportivi

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 23 maggio 2024) Rbr fa scuola e anche in questo 2024 continua col, per formare idel futuro attraverso il racconto del metodo riminese. Domani, sabato e domenica, l’auditorium di RivieraBanca in via Marecchiese sarà come da tradizione teatro di ‘Rbr Sporteam’, ildiretto da Simone Campanati che chiuderà le iscrizioni stasera e da domani partirà con le lezioni. Costruzione di una società sportiva, storytelling, dizionario d’inglese per il manager sportivo e tanto altro. Relatori dal mondo Rbr ma non solo, come ad esempio Matteo Marchi, il fotografo di Virtus e Fiba oltre che autore di scatti dal mondo Nba. Per lui la lezione ‘Il digitale nel 2030’, alle 11.30 di sabato. "La parola importante delè imparare a portare valore – dice Campanati –. Per noi l’evento della domenica non riguarda solo la partita, ma tanto altro. È un contenitore che convoglia tutto verso la parola intrattenimento.