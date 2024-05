Paura sulla provinciale - auto si ribalta dopo uno scontro

(Di giovedì 23 maggio 2024)quelli registrati nelle ore e nei giorni scorsi, ancora un incidente nel Salento. Tantaa seguito dell’ennesimo schianto trache ha provocato ilmento di una delle due vetture. Lo spaventoso e rocambolesco sinistro si è verificato, nel tardo pomeriggio di oggi,strada4 che da Lecce conduce a Novoli. Non sono ancora chiare le dinamiche e le cause che hanno portato allo, ma secondo una prima ricostruzione di quanto avvenuto, una delle, completamente fuori controllol’impatto, avrebbe sbandato e sarebbe finita fuori dalla corsia di competenza., ferito trasportato al Fazzi di Lecce La vettura, infine, priva di aderenza, si sarebbe cappottata sul fianco, finendo la corsa piegata sul lato passeggero. Sono stati alcunimobilisti di passaggio, che hanno assistito alla scena che ha generato, ad aver avvertito i soccorsi.

Accoltella moglie e figli e si barrica in casa, grave il bimbo - Accoltella moglie e figli e si barrica in casa, grave il bimbo - Un uomo ha aggredito con un coltello la moglie e i figli, uno dei quali e' in gravi condizioni, e poi si e' barricato all'interno della sua abitazione dopo averli fatti uscire da casa. La tragedia e' ... informazione

Paura in Sicilia, uomo accoltella la famiglia e si barrica in casa - paura in Sicilia, uomo accoltella la famiglia e si barrica in casa - Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo a informazioni su un dispositivo. Cookie, identificatori del dispositivo o analoghi identificatori online (ad es. identificatori basati sull’accesso, id ... strettoweb

Treno travolge camion a Savigliano, nessun ferito - Treno travolge camion a Savigliano, nessun ferito - Grande paura ma fortunatamente nessun ferito questa mattina a Savigliano, in provincia di Cuneo. Il treno regionale della linea Torino-Cuneo ha urtato un camion che era rimasto incastrato sui binari a ... rainews