L' Istituto Arcivescovile Santa Caterina presenta il Protocollo Tutela dei minori

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 23 maggio 2024) Pisa, 23 maggio 2024 – Questo pomeriggio alle 17.30 l’di Pisaalla città il risultato del percorso di formazione, adozione e attuazione del. Partendo dall’analisi del Quadro normativo per la protezione deie, attraverso la revisione della documentazione in vigore e predisposizione delle ulteriori procedure necessarie per garantire la conformità della scuola alla normativa cogente e volontaria in materia, oltre alla promozione di buone prassi da parte del personale, l’obiettivo è stato quello di portare l'al conseguimento dell'attestazione di conformità alle linee guida Conferenza Episcopale Italiana. Sua Eccellenza Monsignor Giovanni Paolo Benotto, Arcivescovo di Pisa, sarà presente per le conclusioni. Il pomeriggio vedrà la partecipazione di Emanuele Montemarano, consulente legale Federazione Istituti Di Attività Educative (FIDAE) e Docente responsabile della formazione; Elettra Stradella, docente dell’Università di Pisa; Virginia Kaladich, presidente della FIDAE; Gabriella Porcaro, assessore alle pari opportunità del Comune di Pisa.