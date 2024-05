La nostra Raffaella - quando e dove vedere il documentario sulla Carrà

Leggi tutta la notizia su tutto.tv

(Di giovedì 23 maggio 2024)è stata e sarà sempre un’artista che ognuno di noi porterà nel cuore. Sono ormai passati quasi tre anni daci ha lasciati. E proprio in occasione dell’anniversario della sua morte, la Rai ha deciso di omaggiarla dedicandole uno speciale, La. Scopriamoandrà in onda, oltre che tutti i dettagli del caso qui di seguito. La, ilLasarà un vero e proprioche racconterà la vita della grande ed indimenticabile artista, fin dai suoi primi passi nel mondo dello spettacolo. La produzione è di Rai Documentari, prodotta da Aurora Tv.sarà possibileLa? In prima serata su Rai 1, a partire dalle ore 21.30, questo sabato 25 maggio 2024. Un appuntamento davvero imperdibile per tutti i fan dellain cui saranno presenti anche degli ospiti che sono stati vicini a, che l’hanno conosciuta molto bene.