Elezioni | tutte le spese dichiarate dai candidati - per ora…

(Di giovedì 23 maggio 2024) Tempo di lettura: 4 minutiDopo un inizio che sembrava essere partito in sordina, è entrata pienamente nel vivo la campagna elettorale della città di Avellino (LEGGI QUI) Non solo gli appuntamenti pubblici dei settealla carica dei sindaco, delle varie liste a supporto di ciascuna coalizione, ma anche vere e proprie campagne sui social network dove orami operano figure specializzate, società sponsorizzate e tutto quanto necessarie per essere al passo con tempi. Restano però anche le richieste di voto tradizionali, quelle con la distrizuzione dei cosiddetti “santini” e fax simile con la simulazione del voto a paranti, amici, amici degli amici, ma anche tappezzando alla cieca cruscotti delle automobili, casette postali, banconi di bar e negozi. Non ultimo le vele che sfrecciano per la città e i manifesti pubblicitari. Tutto, chiaramente, ha un costo che dovrebbe essere rendicontanto nella sua interezza, seguendo i dettami dalla Legge n.