Dante - il video diventa virale | che troll a Fabrizio Romano

(Di giovedì 23 maggio 2024) Con unsui sociale il Nizza hannoato davvero tutti. Anche il noto giornalistaè cascato nel tranello. Nell’epoca moderna, dove tutto gira attorno ad internet e ai social, anche per i club di calcio è fondamentale essere attivi sui propri profili così da poter raggiungere quanti più utenti possibili, cercando così di ampliare il proprio brand. Ogni giorno, infatti, si possono vedere sui vari social i numerosi contenuti delle società calcistiche, che negli anni hanno capito l’importanza di creare legami ed interazioni con i tifosi di tutto il mondo. L’obiettivo principale è quello di essere originali e far parlare di sé. Questo concetto lo hanno capito molto bene anche in casa Nizza, dove nella giornata di ieri si è potuto assistere ad un vero e proprio colpo di genio che ha lasciato spiazzati tutti i tifosi del mondo, ma anche molti addetti ai lavori. La genialata riguarda uncon protagonista il difensore brasiliano nonché capitano della squadra, su cui da molte settimane si stavano facendo considerazioni sul futuro.

Ambiente, Firenze primo caso studio del progetto europeo DANTE - Ambiente, Firenze primo caso studio del progetto europeo dante - Firenze, 23 mag. (askanews) – Come cambia il clima all’interno dei contesti urbani E quali sono gli strumenti per rendere le città più sostenibili A queste domande cerca di dare una risposta dante ... askanews

Dante,progetto europeo per predire microclima al via con Firenze - dante,progetto europeo per predire microclima al via con Firenze - Come cambia il clima nei contesti urbani E quali sono gli strumenti per rendere le città più sostenibili Sono le domande alle quali cercherà di dare risposte 'dante', progetto finanziato dallo Europ ... ansa

UFFICIALE - Nizza, Dante rinnova fino al 2025 - UFFICIALE - Nizza, dante rinnova fino al 2025 - Dopo otto stagioni l'avventura del difensore dante col Nizza prosegue per un'altra stagione. Nel finale del video pubblicato dai francesi sui social dal titolo "Grazie per tutto capitano" ecco ... napolimagazine