Base trucco | come iniziare a truccarsi

Come mettere il fondotinta con la beauty blender? Scopri i segreti per una base trucco perfetta. Leggi tutto Guida completa: come mettere il fondotinta con la beauty blender su Donne Magazine. . donnemagazine

Come applicare il fondotinta liquido con il pennello? Scopri i segreti per una base trucco perfetta. Leggi tutto Guida completa: come applicare il fondotinta liquido con il pennello su Donne Magazine. . donnemagazine

Migliori primer occhi 2024 per una base occhi impeccabile - Per ottenere un trucco occhi duraturo e impeccabile è necessario utilizzare una base. Nel post di oggi vedremo insieme i migliori primer occhi per questo 2024 . Fra formulazioni, colorazioni e ...

Trucco occhi primavera 2024: il ritorno dell'ombretto azzurro - Trucco occhi: come scegliere il colore di ombretto guarda le foto Leggi anche › Trucco occhi:... Il consiglio è quello di utilizzare un primer o un correttore come base del colore, in modo tale ...